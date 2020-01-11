الزناد يعلن موعد نزاله.. “مُهمّة صعبة في أرض الخصم”

أعلن الملاكم الليبي العالمي مالك الزناد عن موعد ومكان نزاله القادم على الحزام العالمي IBO ضد الملاكم الألماني جيمس كرافت صاحب الـ 16 انتصارا دون أية خسارة.

وسيكون النزال يوم الـ25 من شهر يناير الجاري في مدينة هامبورغ الألمانية أي في أرض الخصم، مما يزيد من صعوبة المهمة على البطل الليبي.

ووعد الزناد جماهيره عبر صفحته على موقع “فيسبوك” بأنه قبل التحدي وسيكون في الموعد لإسعادهم كما عودهم في نزالاته الـ16 السابقة التي فاز بها كلها وكانت آخرها بالضربة القاضية على منافسه السلوفاكي ميشيل غازديك في بريطانيا.

وكان مالك الزناد قد تلقى دعوة من الاتحاد الليبي للملاكمة رفقة زميله الملاكم فتحي بريبش لتمثيل المنتخب الليبي كبار في البطولة الأفريقية القادمة.

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