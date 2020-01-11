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كوتروني يعود إلى إيطاليا من بوابة فيورنتينا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انضم المهاجم الإيطالي الشاب باتريك كوتروني إلى فريق فيورنتينا لعام ونصف على سبيل الإعارة قادما من وولفرهامبتون الإنكليزي ليعزز تشكيلة المدرب جوسيبي ياكيني في باقي الموسم الحالي.

وأكمل الفيولا كل الترتيبات المتعلقة بالتعاقد مع كوتروني بعدما خاض تجربة مع وولفرهامبتون منذ الصيف الماضي قادما من ميلان حيث لم ينجح في إقناع المدرب نونو سانتو واقتلاع مكان في التشكيلة الأساسية للفريق.

وخاض باتريك أربعا وعشرين مباراة في كافة المسابقات سجل خلالها ثلاثة أهداف، ويعتبر صاحب الاثنين والعشرين عاما واحدا من المهاجمين الشبان البارزين في السنوات الماضية ويأمل بالالتحاق بالأتزوري في اليورو المقبل .

ويحتل فيورنتينا المركز الخامس عشر برصيد ثماني عشرة نقطة حيث حقق أربعة انتصارات وتعادل في ست مواجهات وخسر ثمانية مباريات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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