كوتروني يعود إلى إيطاليا من بوابة فيورنتينا

انضم المهاجم الإيطالي الشاب باتريك كوتروني إلى فريق فيورنتينا لعام ونصف على سبيل الإعارة قادما من وولفرهامبتون الإنكليزي ليعزز تشكيلة المدرب جوسيبي ياكيني في باقي الموسم الحالي.

وأكمل الفيولا كل الترتيبات المتعلقة بالتعاقد مع كوتروني بعدما خاض تجربة مع وولفرهامبتون منذ الصيف الماضي قادما من ميلان حيث لم ينجح في إقناع المدرب نونو سانتو واقتلاع مكان في التشكيلة الأساسية للفريق.

وخاض باتريك أربعا وعشرين مباراة في كافة المسابقات سجل خلالها ثلاثة أهداف، ويعتبر صاحب الاثنين والعشرين عاما واحدا من المهاجمين الشبان البارزين في السنوات الماضية ويأمل بالالتحاق بالأتزوري في اليورو المقبل .

ويحتل فيورنتينا المركز الخامس عشر برصيد ثماني عشرة نقطة حيث حقق أربعة انتصارات وتعادل في ست مواجهات وخسر ثمانية مباريات.

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