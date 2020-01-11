الاتحاد الليبي للكيك بوكسينغ يُشارك باجتماعات الاتحاد العربي

شارك رئيس الاتحاد الليبى للكيك بوكسينغ والرياضات المماثلة محمد الزروق في اجتماع اللجنة التنفيذية بالاتحاد العربي للكيك بوكسينغ الذي عقد لمدة يوم واحد في العاصمة الأردنية عمان بتاريخ 10 يناير الجاري.

وحضر الاجتماع مندوبو كل الدول العربية باستثناء تونس التي انسحبت بإذن مسبق وقد طرح خلال اللقاء عدة مواضيع من أهمها مناقشة أجندة عام 2020.

وحول أجندة العام الحالي، قرر المجتمعون إقامة بطولة العالم الثانية للأندية في الفترة ما بين 13 و 16 من شهر مارس القادم في عمان بالإضافة لعقد الجمعية العمومية وانتخابات الاتحاد العربي للعبة في يوم 15 من نفس الشهر.

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