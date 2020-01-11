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الاتحاد الليبي للكيك بوكسينغ يُشارك باجتماعات الاتحاد العربي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شارك رئيس الاتحاد الليبى للكيك بوكسينغ والرياضات المماثلة محمد الزروق في اجتماع اللجنة التنفيذية بالاتحاد العربي للكيك بوكسينغ الذي عقد لمدة يوم واحد في العاصمة الأردنية عمان بتاريخ 10 يناير الجاري.

وحضر الاجتماع مندوبو كل الدول العربية باستثناء تونس التي انسحبت بإذن مسبق وقد طرح خلال اللقاء عدة مواضيع من أهمها مناقشة أجندة عام 2020.

وحول أجندة العام الحالي، قرر المجتمعون إقامة بطولة العالم الثانية للأندية في الفترة ما بين 13 و 16 من شهر مارس القادم في عمان بالإضافة لعقد الجمعية العمومية وانتخابات الاتحاد العربي للعبة في يوم 15 من نفس الشهر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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