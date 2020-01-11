ميلان يستعيد توازنه بفوز على كالياري

استعاد فريق ميلان توازنه في الدوري الإيطالي وتمكن من الفوز على مضيفه كالياري في المباراة التي جرت بينهما اليوم على ملعب سانت إيليا لحساب الجولة 19 من الدوري.

وجاء فوز الروسونيري بهدفين مقابل صفر سجل أولهما المهاجم البرتغالي الشاب رفائيل لياو في الدقيقة 46، أضاف المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة 64 الهدف الثاني والأول له بعد عودته لإيطاليا مع الميلان الذي صعد بهذا الفوز من المركز 12 إلى المركز الثامن مؤقتا في انتظار ما ستسفر عنه بقية مباريات الجولة، فيما تجمد رصيد كالياري عند 29 نقطة في المركز السادس من ترتيب “السريا آ”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية