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ميلان يستعيد توازنه بفوز على كالياري

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استعاد فريق ميلان توازنه في الدوري الإيطالي وتمكن من الفوز على مضيفه كالياري في المباراة التي جرت بينهما اليوم على ملعب سانت إيليا لحساب الجولة 19 من الدوري.

وجاء فوز الروسونيري بهدفين مقابل صفر سجل أولهما المهاجم البرتغالي الشاب رفائيل لياو في الدقيقة 46، أضاف المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة 64 الهدف الثاني والأول له بعد عودته لإيطاليا مع الميلان الذي صعد بهذا الفوز من المركز 12 إلى المركز الثامن مؤقتا في انتظار ما ستسفر عنه بقية مباريات الجولة، فيما تجمد رصيد كالياري عند 29 نقطة في المركز السادس من ترتيب “السريا آ”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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