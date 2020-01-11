شبيبة القيروان يضم المدافع “هيثم ضانة”

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن نادي “شبيبة القيراون” التونسي، بشكل رسمي ضم المدافع الليبي “هيثم ضانة” إلى صفوفه .

وأوضح “ضانة” – لأخبار ليبيا 24 – أن مدة العقد ستكون 6 أشهر، لافتًا إلى أنه سيلتحق بالفريق الإثنين المقبل .

وخاض “ضانة” تجربة احترافية بداية هذا الموسم مع هلال الشابة التونسي انتهت بانتهاء مرحلة الذهاب .

وتألق المدافع الليبي صاحب 28 عام في الدوري الليبي، ونجح في قيادة السويحلي للمركز الثاني بالدوري الليبي 2014 للمرة الأولى في تاريخه، ثم انتقل للأهلي طرابلس عام 2016 ليعود للسويحلي، ومن ثم فضل الاحتراف خارج ليبيا.

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