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الهوني يقود الترجي لفوز جديد في أبطال أفريقيا

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أسهم المحترف الليبي الدولي حمدو الهوني في فوز فريقه الترجي التونسي على مضيفه “فيتا كلوب” الكونغولي بهدفين دون رد، السبت، في مباراة الإياب بينهما لحساب دوري أبطال أفريقيا على ملعب الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا.

ولعب الهوني منذ بداية المباراة وكان له الفضل الكبير في الفوز حيث صنع الهدف الأول للسبيرونس الذي سجله لاعب الوسط الإيفواري فوسيني كوليبالي في الدقيقة 22 من الشوط الأول.

وبعد أن توقفت المباراة لدقائق طويلة قبل نهايتها، ظهر الهوني من جديد في الدقيقة 110 وسجل هدف الاطمئنان للترجي الذي ظفر بالنقاط الثلاث وثبت بها نفسها في صدارة المجموعة الرابعة بعشر نقاط، فيما بقي فيتا كلوب في آخر المجموعة بنقطة واحدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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