ساوثهامبتون يقلب الطاولة على ليستر سيتي

تمكن فريق ساوثهامبتون من قلب الطاولة على مضيفه وصيف الدوري الإنجليزي ليستر سيتي في مباراة الإياب بينهما والتي احتضنها ملعب ووكرز، السبت.

وتقدم “الثعالب” أولا عن طريق لاعب الوسط البلجيكي دينيس برايت في الدقيقة 14 من الشوط الأول، إلا أن رد ساوثهامبتون لم يتأخر سوى 5 دقائق عندما عدّل الأسكوتلندي ستيوارت أرمسترونغ الكفة وسجل هدف التعادل.

وفي الدقيقة 81 سجل المهاجم الإنجليزي داني إنغز الهدف الثاني الذي منح الفوز والنقاط الثلاث لساوثهامبتون، وعلى الرغم من ذلك بقي في المركز 12 بـ28 نقطة، فيما لا يزال ليستر مؤقتا في المركز الثاني للبريمرليغ بـ45 نقطة.

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