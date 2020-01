بعد الفوز على توتنهام… ليفربول يحقق رقما قياسيا تاريخيا في الدوري الإنجليزي

ليفربول يحصد 104 نقطة في الدوري الممتاز [سبوتنيك]

حقق فريق ليفربول رقما قياسيا مميزا بعد فوزه في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم السبت، أمام فريق توتنهام في بطولة الدوري الإنجليزي.

واستطاع ليفربول أن يحصد 104 نقاط خلال آخر 38 مباراة له في الدوري الممتاز بواقع 33 فوزا، 5 تعادلات، وبدون خسارة.

وأوضح الحساب الرسمي لموقع “إي بي ال ورلد” على “تويتر”، أن هذا رقم قياسي لم يحققه أي فريق عبر 38 مباراة في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وأشار إلى أن ليفربول تجاوز بذلك ما حققه تشيلسي ومانشستر سيتي بعد أن حصدا 102 نقطة في عامي 2005 و2018 على التوالي.

كما رفع ليفربول رصيده إلى 61 نقطة، لتكون أفضل بداية للفريق في الدوري عبر التاريخ عقب 21 مباراة.

الرقم السابق مسجل باسم مانشستر سيتي في موسم 2017/2018، برصيد وصل إلى 59 نقطة.

وحقق فريق ليفربول الفوز على مضيفه توتنهام، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف ليفربول الوحيد في المباراة، عن طريق البرازيلي روبرتو فيرمينو، في الدقيقة 37.

ورفع ليفربول رصيده في صدارة جدول الترتيب دون خسارة بـ 61 نقطة وبفارق 16 نقطة عن ملاحقه ليستر سيتي.

