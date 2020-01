مالاغا الإسباني.. يعلن إقالة مدربه بسبب فيديو فاضح

إقالة المدرب فيكتور سانشيز بسبب انتشار فيديو فاضح [ارم نيوز]

أعلن مالاغا، المنتمي لدوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم، إقالة مدربه فيكتور سانشيز ديل أمو بعد أربعة أيام من إيقافه بسبب انتشار فيديو فاضح له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مالاغا في بيان، يوم السبت: ”قرر ملقة إقالة فيكتور سانشيز ديل أمو لأسباب انضباطية“، بينما أكد النادي الإسباني أنه فشل في التوصل إلى اتفاق بإنهاء التعاقد بين الطرفين بالتراضي.

وأضاف مالاغا أن هذه الواقعة لطخت سمعة النادي بشدة.

وقال النادي الإسباني: ”اتخذ مالاغا القرار بعد الأخذ في الاعتبار الضرر الكبير الذي تعرضه له من الأحداث غير الرياضية الأخيرة وبهدف عدم تأثر الفريق وكل المنظومة في النادي“.

وكان سانشيز ديل أمو، لاعب وسط إسبانيا السابق البالغ عمره 43 عاما، قد قال في وقت سابق إنه ضحية التحرش والابتزاز.

وأعلنت الشرطة الإسبانية احتجاز رجل عمره 41 عاما يوم الجمعة بسبب نشر الفيديو بشكل غير شرعي قبل أن تطلق سراحه بعد استجوابه. وقالت الشرطة إنها تحقق في مزاعم سانشيز ديل أمو بالتعرض لابتزاز.

ويحتل مالاغا، الذي بلغ دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا عام 2013، المركز 16 في الدرجة الثانية بعد 22 مباراة ويتقدم بنقطة واحدة على منطقة الهبوط.

