أتالانتا يجبر الإنتر على التعادل في الدوري الإيطالي

استضاف إنتر ميلانو ضيفه أتالانتا في مواجهة تعد من بين الأهم في الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإيطالي. مواجهة عول عليها جمهور النيراتزوري لمواصلة الصدارة .

ولم ينتظر الإنتر طويلا فأربع دقائق كانت كافية لاقتناص المهاجم المتألق لوتارو مارتينيز أول أهداف المباراة بعد تناقل للكرة مع زميله روميلو لوكاكو ما أشعل فرحة جمهور المياتزا وقلق المدرب أنطونيو كونتي .

وحاول لوتارو مجددا بعد مجهود فردي مغالطة الحارس جوليني إلا أن الدفاع كان في المكان المناسب، بعدها أتالانتا اختار التقدم وكاد أن يترجم هجماته إلى التعادل لولا تألق هندانوفيتش وسط مطالبة بوجود ضربة جزاء .

وفي الشوط الثاني أتالانتا دخل وسيطر على كل الملعب، الأوكراني مالينوفسكي صوب نحو مرمى الإنتر والقائم الأيمن تعاطف مع أصحاب الأرض ، قبل أن يتمكن من إدراك التعادل في الدقيقة الخامسة والسبعين عن طريق روبن جوسينس بعد خطأ دفاعي واضح.

وكاد الإنتر أن يتقدم بعد تسديدة ماريو بروزوفيتش التي وجدت تألقا من حارس الزوار، وفي الوقت الذي بحث فيه النيراتزوري عن التقدم تفاجأ بضربة جزاء للضيوف في الدقائق الأخيرة بعد عرقلة باستوني لمالينوفسكي.

لكن المهاجم لويس موريل اصطدم بتألق الحارس هندانوفيتش والذي أهدى الإنتر تعادلا ثمينا بعد أداء شاحب ويكون التعادل هو الرابع هذا الموسم ويرفع رصيده إلى ست وأربعين نقطة فيما وصل أتالانتا لخمس وثلاثين نقطة.

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