ليفربول يواصل طريقه نحو لقب البريمرليغ

واصل ليفربول نتائجه الإيجابية بعدما تمكن من التغلب على مضيفه توتنهام بهدف دون مقابل في قمة الأسبوع الثاني والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز في العاصمة لندن .

ويدين الريدز لمهاجمه البرازيلي روبيرتو فيرمينيو والذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة والثلاثين من الشوط الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من محمد صلاح.

وبعد هذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى إحدى وستين نقطة مواصلا صدارته المنفردة في البريمرليغ مسجلا عشرين انتصارا وتنقصه مباراة مؤجلة فيما توقف رصيد توتنهام عند ثلاثين نقطة في المركز الثامن.

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