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ليفربول يواصل طريقه نحو لقب البريمرليغ

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل ليفربول نتائجه الإيجابية بعدما تمكن من التغلب على مضيفه توتنهام بهدف دون مقابل في قمة الأسبوع الثاني والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز في العاصمة لندن .

ويدين الريدز لمهاجمه البرازيلي روبيرتو فيرمينيو والذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة والثلاثين من الشوط الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من محمد صلاح.

وبعد هذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى إحدى وستين نقطة مواصلا صدارته المنفردة في البريمرليغ مسجلا عشرين انتصارا وتنقصه مباراة مؤجلة فيما توقف رصيد توتنهام عند ثلاثين نقطة في المركز الثامن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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