“ديربي مدريد”.. مواجهة مرتقبة في نهائي السوبر الإسباني

ستتجه الأنظار صوب ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية فالموعد سيكون بمواجهة ديربي العاصمة الإسبانية مدريد على نهائي السوبر.

ويسعى الميرنغي لحصد اللقب الحادي عشر له في السوبر للاقتراب أكثر من صاحب الرقم القياسي برشلونة صاحب الألقاب الثلاثة عشر، أما الروخي بلانكوس فيحلم بأن يضيف اللقب الثالث في تاريخه بعد عامي 1985 و2014.

ويعول الريال على حنكة زين الدين زيدان بعدما نجح بالفوز في جميع النهائيات التي خاضها كمدرب للفريق الملكي منذ وصوله في يناير ألفين وستة عشر حيث يسعى المدرب الفرنسي للتتويج باللقب العاشر في جميع المسابقات.

وبعد تجاوزه فالنسيا في نصف النهائي الأول بثلاثية عن جدارة واستحقاق، سيكون ريال مدريد مطالبا بعبور أتلتيكو للعودة إلى سانتياغو برنابيو بلقب جديد سيكون حافزا للفريق الأبيض في مشوار الموسم الطويل.

أما أتلتيكو مدريد بقيادة سيميوني فقد تأهل بعدما تجاوز عقبة برشلونة بصعوبة في نصف النهائي فأبناء المدرب الأرجنتيني يعون جيدا بأن التتويج بالسوبر سيكون أفضل بداية للعام الجديد للتركيز في الليغا ودوري الأبطال .

وستكون مواجهة غريمي العاصمة مدريد النهائي الأول في التاريخ الذي سيلعب فيه غير بطل الدوري وبطل الكأس في النسخة الجديدة من السوبر الإسباني، والهدف تحقيق أول ألقاب الموسم في إسبانيا قبل العودة لاستكمال مشوار الليغا والبدء في النصف الثاني من الموسم.

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