النصر يستضيف بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي

في مباراة الفرصة الأخيرة، يستضيف النصر عند تمام الساعة السادسة من مساء اليوم نظيره بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي لحساب الجولة الرابعة من مجموعات الكونفدرالية في مباراة يسعى خلالها رفاق خالد مجدي لتسجيل الفوز الأول لهم عقب تعادلهم الماضي أمام الفريق ذاته بدون أهداف خارج قواعدهم.

مشاكل يمر بها الفريق في المواجهة المنتظرة منها عزوف اللاعبين قبل أيام عن الدخول للتدريبات نتيجة عدم استلامهم لمستحقاتهم المالية في وقتها المحدد لكن إدارة النادي بذلت جهودها لحل هذه الأزمة ولضمان توفير المناخ الصحي الملائم للاعبين بغية تحقيق نتيجة إيجابية تبقي على الحظوظ للتأهل إلى الدور المقبل.

ويغيب عن النصر في هذه المواجهة ربيع اللافي وحامد الثلبة بداعي تراكم البطاقات الصفراء بينما تعرض أسامة البدوي لإصابة ستجعل محمد الككلي يفتقد لخدماته في مباراة يحتاج الجهاز الفني لكافة جهود اللاعبين أثناءها فنتيجتها ستحدد مستقبل الفريق الأفريقي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية