بدر حسن يساهم في فوز الباطن على القادسية

شارك بدر حسن فريقه الباطن السعودي الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى السعودي بتحقيق الفوز على حساب القادسية بهدف دون مقابل في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشر من الدوري.

وجاء الهدف الوحيد لفريق الباطن في الدقيقة الأربعين من الشوط الأول عن طريق ضيف الله القرني. ولعب بدر حسن المباراة منذ بدايتها وقدم مستوى مميزا إذ ساهم في فوز فريقه.

ورفع الباطن بهذا الفوز رصيده للنقطة الثامنة والثلاثين في صدارة دوري الدرجة الأولى السعودي بينما ظل منافسه القادسية في المركز الثاني برصيد أربع وثلاثين نقطة.

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