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بدر حسن يساهم في فوز الباطن على القادسية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شارك بدر حسن فريقه الباطن السعودي الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى السعودي بتحقيق الفوز على حساب القادسية بهدف دون مقابل في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشر من الدوري.

وجاء الهدف الوحيد لفريق الباطن في الدقيقة الأربعين من الشوط الأول عن طريق ضيف الله القرني. ولعب بدر حسن المباراة منذ بدايتها وقدم مستوى مميزا إذ ساهم في فوز فريقه.

ورفع الباطن بهذا الفوز رصيده للنقطة الثامنة والثلاثين في صدارة دوري الدرجة الأولى السعودي بينما ظل منافسه القادسية في المركز الثاني برصيد أربع وثلاثين نقطة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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