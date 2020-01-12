لاتسيو يقتنص فوزاً ثميناً على حساب نابولي

اقترب لاتسيو من المنافسة على صدارة الدوري الإيطالي بعدما استثمر مباراته على أرضه مع نابولي في الأولمبيكو وحقق الفوز بهدف دون مقابل لحساب الجولة التاسعة عشر.

هدف المباراة الوحيد سجل في الدقيقة الثانية والثمانين عن طريق هداف الفريق تشيرو ايموبيلي ، ليرفع لاتسيو رصيده للنقطة الثانية والأربعين في المركز الثالث متخلفا عن الإنتر المتصدر بفارق أربع نقاط ويمتلك مباراة مؤجلة ستجمعه بهيلاس فيرونا.

وفي المقابل، واصل نابولي سلسلة النتائج المخيبة للآمال بخسارة جديدة جمدت رصيده عند النقطة الرابعة والعشرين في الترتيب العاشر.

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