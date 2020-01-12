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برشلونة يعلن خضوع مهاجمه سواريز لجراحة في الركبة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن برشلونة خضوع مهاجمه الأوروغواياني لويس سواريز لعملية جراحية بعد إصابة تعرض لها في الغضروف المفصلي لركبته اليمنى .

وأوضح النادي الكاتالوني في بيانه بأن حالة سواريز قد تتطلب الراحة لمدة لن تقل عن أربعة أسابيع وفي حال تطورها سيغيب اللاعب لشهر ونصف عن الملاعب، وبحسب البيان فإن النجم الأوروغواياني سيكون جاهزاً قبل مواجهة نابولي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سان باولو .

وكان سواريز قد خاض المباراة الأخيرة لبرشلونة أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني والتي خسرها البلوغرانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في السعودية .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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