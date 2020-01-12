النصر يخطف 3 نقاط ثمينة في الكونفدرالية

خطف فريق النصر ثلاث نقاط مهمة في مشواره الأفريقي اليوم إثر تغلبه على فريق بيدفيست الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة الإياب بينهما التي أقيمت على ملعب بيتروسبورت في القاهرة، الأحد.

وبعد انطلاق الشوط الثاني من المباراة افتتح النصر النتيجة عن طريق لاعبه صدام الورفلي، ثم ضاعف النتيجة برأسية عن طريق مهند بوعجيلة سكنت الشباك معلنة تسجيل الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 61.

وبخطأ دفاعي في الدقيقة 74، تمكن بيدفيست من تسجيل هدفه الوحيد، لتنتهي المباراة بفوز النصر الذي رفع رصيده إلى 5 نقاط محتلا المركز الثاني في المجموعة الثانية مؤقتا في انتظار مباراة حوريا ودجوليبا، فيما بقي بيدفيست في آخر المجموعة بنقطتين.

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