“الخلود” يتوّج ببطولة كرة القدم الخماسية في غات

اختتمت بطولة المرحوم “عبدالقادر مسعود اماوال” لخماسيات كرة القدم بمحلة البركت في مدينة غات، بعد أن دارت منافساتها بين عدة فرق من المنطقة.

وتنافست ثمانية فرق طيلة تصفيات هذه البطولة التنشيطية ترشح منها فريقا الخلود وأسياد النسمة للمباراة النهائية التي شهدت ندية قوية وروحا تنافسية عالية، حيث انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

وشهد الشوط الثاني ستة أهداف كاملة، اثنان منها لفريق أسياد نسمة، لكنها لم تكن كافية لسد الرمق الكروي للفريق، فالأربعة الأخريات هي التي جلبت كأس البطولة لفريق الخلود بعد حسمه النتيجة النهائية (6- 4)، بينما كانت النتيجة الأهم استمرار النشاط الرياضي وإن كان غير رسمي.

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