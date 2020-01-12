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“الخلود” يتوّج ببطولة كرة القدم الخماسية في غات

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتمت بطولة المرحوم “عبدالقادر مسعود اماوال” لخماسيات كرة القدم بمحلة البركت في مدينة غات، بعد أن دارت منافساتها بين عدة فرق من المنطقة.

وتنافست ثمانية فرق طيلة تصفيات هذه البطولة التنشيطية ترشح منها فريقا الخلود وأسياد النسمة للمباراة النهائية التي شهدت ندية قوية وروحا تنافسية عالية، حيث انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

وشهد الشوط الثاني ستة أهداف كاملة، اثنان منها لفريق أسياد نسمة، لكنها لم تكن كافية لسد الرمق الكروي للفريق، فالأربعة الأخريات هي التي جلبت كأس البطولة لفريق الخلود بعد حسمه النتيجة النهائية (6- 4)، بينما كانت النتيجة الأهم استمرار النشاط الرياضي وإن كان غير رسمي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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