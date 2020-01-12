“الأولمبية” تستعد لدعم الرياضيين المتميزين

تشرع اللجنة الأولمبية الليبية في تنفيذ برنامج رعاية الرياضيين المتميزين وذلك بعقد اجتماعات مع كافة الاتحادات الرياضية واللجان الفنية بمقر اللجنة الأولمبية في المدينة الرياضية طرابلس.

وسيتم خلال هذه الاجتماعات إنشاء قاعدة بيانات لكل الرياضيين المتميزين الأولمبيين وغيرهم كمرحلة أولى ثم الانطلاق في المرحلة الثانية التي تهدف لوضع برنامج خاص للاهتمام بهؤلاء الرياضيين وتبني برامج التطوير الفني كالمعسكرات وتوفير الإمكانات الاستعدادية بحيث يصبحون قادرين على المنافسة بكل قوة إقليميا وقاريا وعالميا، وسيكون التركيز أكثر على الألعاب الإفريقية والأولمبية للشباب 2022.

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