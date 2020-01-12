اخبار الرياضة

“الأولمبية” تستعد لدعم الرياضيين المتميزين

تم النشر منذُ 15 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تشرع اللجنة الأولمبية الليبية في تنفيذ برنامج رعاية الرياضيين المتميزين وذلك بعقد اجتماعات مع كافة الاتحادات الرياضية واللجان الفنية بمقر اللجنة الأولمبية في المدينة الرياضية طرابلس.

وسيتم خلال هذه الاجتماعات إنشاء قاعدة بيانات لكل الرياضيين المتميزين الأولمبيين وغيرهم كمرحلة أولى ثم الانطلاق في المرحلة الثانية التي تهدف لوضع برنامج خاص للاهتمام بهؤلاء الرياضيين وتبني برامج التطوير الفني كالمعسكرات وتوفير الإمكانات الاستعدادية بحيث يصبحون قادرين على المنافسة بكل قوة إقليميا وقاريا وعالميا، وسيكون التركيز أكثر على الألعاب الإفريقية والأولمبية للشباب 2022.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك