النصر يفوز على ضيفه بيدفيست ضمن إياب الكونفيدرالية

أخبار ليبيا 24 – رياضة

حقق فريق النصر فوزا ثمينا على ضيفه بيدفيست فيتس الجنوب إفريقي بهدفين مقابل هدف، ضمن إياب الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية).

وبهذا الفوز أحيا فريق النصر آماله بالصعود إلى الدور ربع النهائي من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، وذلك بعد تحقيقه الفوز الأول له في البطولة.

وتقدم النصر في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب بتروسبورت بالعاصمة القاهرة، في الدقيقة 49 من الشوط الثاني، بعد كرة ثابتة من صدام الورفلي، غير مدافع بيدفيست طريقها نحو شباك فريقه.

وضاعف مهند بوعجيلة النتيجة لفريقه في الدقيقة 61 بكرة رأسية، وقبل نهاية المباراة بحوالي 15 دقيقة نجح الفريق الضيف في تقليص الفارق عن طريق دومنيكو، بعد تسديده قوية من داخل منطقة الجزاء.

وبهذا التفوق صعد فريق النصر إلى المركز الثاني في المجموعة الثانية مؤقتا برصيد خمس نقاط، في انتظار نتيجة لقاء دجوليبا المالي وضيفه حوريا كوناكري الغيني، بينما تجمد رصيد بيدفيست فيتس الجنوب إفريقي عند النقطتين في المركز الرابع والأخير.

عاد فريق النصر من جنوب إفريقيا بتعادل ثمين من أمام مضيفه بيدفيست فيتس، لحساب الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية).

وكان ممثل ليبيا قد تعادل في الجولة الأولى مع ضيفه دجوليبا بهدف لكل منهما، وخسر في اللقاء الثاني أمام مضيفه حوريا كوناكري بثلاثة أهداف دون مقابل، وتعادل في الجولة الماضية مع بيدفيست سلبا.

وسيحل النصر في الجولة المقبلة ضيفا على نظيره دجوليبا بمالي في 26 من شهر يناير الجاري، في مباراة ستكون صعبة على الفريق الليبي.

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