الريال يتوّج بكأس السوبر للمرة 11 في تاريخه

توّج ريال مدريد الأحد، بلقب النسخة الجديدة من بطولة كأس السوبر الإسبانية المقامة في السعودية، إثر فوزه في نهائي متوتر على غريمه أتلتيكو مدريد 4-1 في ركلات الترجيح بعد تعادله السلبي طوال وقت المباراة الأصلي والإضافي.

وكان حارس مرمى فريق أتلتيكو يان أوبلاك ونظيره في ريال مدريد مارك تيبو كورتوا، من بين أفضل اللاعبين أداء في الـ90 دقيقة، وساهم تألقهما في بقاء الشباك نظيفة.

وطرد لاعب خط وسط ريال مدريد فيديريكو فالفيردي في الدقيقة 115 بعد أن أعاق تقدم ألفارو موراتا، لكن فريق زين الدين زيدان نجا من الدقائق الأخيرة من المباراة ووصل إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت له في النهاية.

وهذه هي المرة الـ11 التي يفوز فيها ريال مدريد بكأس السوبر، والتي كانت بمثابة مباراة ختامية للموسم وتقام بين الفائزين بالدوري والكأس قبل توسيع المنافسة إلى أربعة فرق من قبل الاتحاد الوطني وانتقلت إلى المملكة العربية السعودية في صفقة مدتها ثلاث سنوات مقابل 133 مليون دولار.

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