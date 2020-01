اقالة المدير الفني لفريق ايرنيستو فالفيردي [عربي21]

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة قرر بشكل نهائي إقالة المدير الفني الحالي للفريق إيرنيستو فالفيردي، بعد الخسارة أمام أتليتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن إدارة برشلونة حسمت قرارها بتولي مدرب الفريق الثاني “برشلونة ب” تدريب الفريق الأول بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري، وأن قرار إقالة فالفيردي صدر بالفعل. وأكدت الصحيفة أن فرانشيسكو خافيير جارسيا مدرب الفريق الثاني لبرشلونة، من سيتولى تدريب الفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، لحين تولي تشافي المهمة بداية من الموسم الحالي.

وأضاف المصدر نفسه أن إدارة الفريق في اجتماعها الثالث مع تشافي هيرنانديز أسطورة الفريق ومدرب السد القطري الحالي، قرر رفض تولي الإدارة الفنية للبلاوجرانا. وأوضحت أن تشافي قال “نعم” لإيريك أبيدال مسؤول التعاقدات في برشلونة، بشأن تولي تدريب الفريق، ولكن مع بداية الموسم المقبل

The post قرار إقالة فالفيردي صدر بالفعل.. ومدرب مغمور يقود برشلونة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا