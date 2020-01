لويس سواريز سيغيب عن الملاعب [rt]

أعلن نادي برشلونة الإسباني، يوم الأحد، أن مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز سيغيب عن الملاعب لما يقارب أربعة أشهر، بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليمنى.

وجاء في بيان رسمي نشره بطل الدوري الإسباني لكرة القدم على موقعه الإلكتروني أن سواريز خضع اليوم لعملية لمعالجة “إصابة في الغضروف الخارجي لركبته اليمنى، وسيغيب لما يقارب الأربعة أشهر”.

وصدم برشلونة جماهيره بمدة غياب لويس سواريز الطويلة، حيث خرجت بعض التقارير منذ أيام أكدت إمكانية لحاق المهاجم الأوروغوياني بمباراة فريقه الكتالوني ضد نابولي في ثمن دوري أبطال أوروبا الشهر القادم.

لكن مع فترة الغياب المعلنة لـ4 أشهر، يتضح أن موسم سواريز الذي سجل 14 هدفا في 23 مباراة مع الفريق في مختلف المسابقات هذا الموسم، قد انتهى.

وسبق لسواريز البالغ 32 عاما أن خضع لجراحة في الغضروف الأيمن في شهر مايو الماضي حرمته من خوض نهائي كأس الملك التي خسرها فريقه أمام فالنسيا، والتي انتهت بخسارة برشلونة 1-2.

The post برشلونة يعلن انتهاء موسم نجم الفريق appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا