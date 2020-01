ريال مدريد يلقب بطل كأس السوبر للمرة الـ 11 في تاريخه [فرنسا24]

توج فريق ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني، مساء الأحد عقب فوزه في المباراة النهائية أمام جاره أتليتيكو مدريد بركلات الترجيح على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف، لينتصر ريال مدريد بركلات الترجيح بنتيجة (4-1) بعد مباراة مجنونة شهدت عددا كبيرا من الفرص السانحة للتسجيل.

وأحرز ريال مدريد بذلك لقب بطل كأس السوبر للمرة الـ 11 في تاريخه، مقلصا الفارق إلى لقبين فقط بينه وبين منافسه التقليدي برشلونة، صاحب الرقم القياسي، برصيد 13 لقبا، ويليهما ديبورتيفو لاكورونا، في المركز الثالث، برصيد ثلاثة ألقاب، في حين، فاز أتلتيكو مدريد بلقب هذه البطولة في مناسبتين .

The post ريال مدريد.. يتوج بكأس السوبر الإسباني من السعودية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا