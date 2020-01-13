ختام مسابقة النشاط الرياضي في الجفرة

بدعم ورعاية من هيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق وبإشراف وتنظيم من مكتب الشباب والرياضة في بلدية الجفرة أقيمت مسابقة النشاط الرياضي التي استضاف منافساتها نادي القلعة الرياضي الثقافي الإجتماعي في مدينة ودان.

وادي الرمل والإخاء في هون والهاروج في الفقهاء والخلود في سوكنة والنخيل في زلة، جميع هذه الأندية من واحة الجفرة كانت حاضرة وشارك رياضيوها في هذا النشاط الذي اقتصر على رياضتي كرة الطاولة وخماسيات كرة القدم.

واختُتمت المسابقة عندما انتهى شوط المباراة الثاني بالتعادل بين القلعة بودان والنخيل بزلة، فلجأ الحكم لركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسم الحظ فيها لفريق القلعة وتوج بكأس خماسيات كرة القدم، أما كأس تنس الطاولة فكانت من نصيب نادي الإخاء بهون عن طريق لاعبه حذيفة عماد، وانتهت المسابقة في أجواء رياضية أخوية مميزة على أمل تنظيم هكذا نشاطات بشكل دوري ومستمر.

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