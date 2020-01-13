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ختام مسابقة النشاط الرياضي في الجفرة

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدعم ورعاية من هيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق وبإشراف وتنظيم من مكتب الشباب والرياضة في بلدية الجفرة أقيمت مسابقة النشاط الرياضي التي استضاف منافساتها نادي القلعة الرياضي الثقافي الإجتماعي في مدينة ودان.

وادي الرمل والإخاء في هون والهاروج في الفقهاء والخلود في سوكنة والنخيل في زلة، جميع هذه الأندية من واحة الجفرة كانت حاضرة وشارك رياضيوها في هذا النشاط الذي اقتصر على رياضتي كرة الطاولة وخماسيات كرة القدم.

واختُتمت المسابقة عندما انتهى شوط المباراة الثاني بالتعادل بين القلعة بودان والنخيل بزلة، فلجأ الحكم لركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسم الحظ فيها لفريق القلعة وتوج بكأس خماسيات كرة القدم، أما كأس تنس الطاولة فكانت من نصيب نادي الإخاء بهون عن طريق لاعبه حذيفة عماد، وانتهت المسابقة في أجواء رياضية أخوية مميزة على أمل تنظيم هكذا نشاطات بشكل دوري ومستمر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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