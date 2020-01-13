زيدان يتوج بـ”العاشرة” مع الملكي

نهائي آخر يندحر فيه الأتلتيكو أمام ريال مدريد وعقدة تتكرس لسميوني أمام زيدان ليؤكد الفرنسي تفوقه مرة أخرى حين عاد بعد غياب في مرحلته الثانية مع الميرينغي .

تشاء الأقدار أن يجمع نهائي السوبر كوبا في نسخته الجديدة فريقين لم يحملا الليغا أو الكوبا دي ري بعد إقصاء الخفافيش والبارسا في نصف النهائي وليواصل زيدان هوايته المفضلة في خطف الكؤوس ولو بمن حضر من لاعبين في تشكيلته.

ووقف أتليتكو مدريد والذي أبعد برشلونة عن النهائي عاجزا أمام الريال المنظم وحارس تجاوز كبوة البدايات ليصبح سدا منيعا بعدما كان ممرا سانحا أمام الشباك ، بل وكان الريال الأكثر قربا للتسجيل في مناسبات عدة لولا تألق دفاع الروخي بلانكوس وصحوة أوبلاك.

كأس غالية للريال ليس لقيمتها فحسب ولكن لتوقيتها حتى تتوج مجهودات فريق عانى في البدايات وبعد اجتهاد لاعبين وحنكة مدرب عرف كيف يوظف لاعبيه وكيف يهيئ نجومه لجميع الاحتمالات، كأس لم تكن لتؤول لخزائن البرنابيو لولا لقطة المباراة حين ارتكب الشاب فالفيردي خطأ تكتيكيا على موراتا والذي كان متجها نحو الانفراد بكورتوا لولا يقظة مفاجأة الموسم رغم طرده من المباراة .

ليضيف الريال الكأس الحادية عشرة في السوبر الإسباني ، وزيدان يعود من بعيد متوجا نفسه بالعاشرة مع الملكي مدربا، قبل العودة إلى باقي أطوار الموسم وقمم أوروبا الفترة المقبلة.

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