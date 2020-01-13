يوفنتوس ينصب نفسه بطلا للشتاء بفوزه في روما

احتضن ملعب أولمبيكو قمة الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإيطالي فحامل عرش إيطاليا يوفنتوس رحل إلى العاصمة لمواجهة روما المتراجع في الآونة الأخيرة .

ولم ينتظر البيانكونيري دقائق جس النبض فثلاث دقائق فقط كانت كافية ليفتتح له التركي ميريح ديميرال أهداف المباراة بعد ضربة حرة نفذها باولو ديبالا وسط ابتعاد الرقابة عن مدافع اليوفي، ولم تكد ذئاب العاصمة الإيطالية تخرج من صدمة الهدف الأول حتى تحصل يوفنتوس على ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة بعد خطأ مزدوج للمدافع فيرتو ليتسبب في عرقلة ديبالا، ويضع كرستيانو رونالدو اليوفي في المقدمة من جديد في الدقيقة العاشرة محرزا هدفه الرابع عشر هذا الموسم .

وتقدم روما بكامل لاعبيه والفرنسي أدريان رابيو أنقذ الضيوف من استقبال هدف روما الأول من أمام المرمى، روما حاول بشتى الطرق الوصول إلى مرمى اليوفي، زانيولو قاد هجمة سريعة لكن دي ليخت أوقفه بالقوة ليخرج مصابا وسط تحية من جمهور الأولمبيكو، اليوفي اعتمد على سلاح المرتدات في نهاية الشوط الأول ورونالدو كاد أن يعزز التقدم لولا تألق الحارس باو لوبيز .

وفي الشوط الثاني روما بدأ السيطرة بعديد الفرص الخطرة، والتي كانت إحداها عن طريق إيدين دجيكو في الأولى، أما الثانية فرأسية أوندير لامسها ساندرو بيده ووقع في المحظور ليقلص روما الفارق بواسطة دييغو بيروتي من علامة الجزاء.

وشهدت الدقائق الأخيرة فرصا للفريقين لحسم المباراة من جانب السيدة العجوز، ولتسجيل التعادل من أصحاب الأرض لتنتهي المباراة بفوز البيانكونيري والذي اعتلى صدارة الدوري منفردا بفارق نقطتين عن الإنتر الثاني.

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