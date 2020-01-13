زانيولو يخضع لجراحة عاجلة بعد إصابته أمام يوفنتوس

كشف روما الإيطالي عن تفاصيل إصابة نجمه الشاب نيكولو زانيولو والذي خرج من المواجهة أمام يوفنتوس مصابا في الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي.

وأوضح نادي العاصمة الإيطالية في بيانه الرسمي أن زانيولو خضع لفحوصات طبية بعد المباراة مباشرة، أظهرت إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي بالركبة اليمنى إلى جانب أضرار لحقت بغضروف الركبة.

وأشار الجيالوروسي إلى أن زانيولو سيخضع لجراحة عاجلة ومنها سيتم تحديد فترة غيابه عن الملاعب، وكان لاعب الوسط قد أصيب بعد تدخل قوي من المدافع ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس في الدقيقة الثانية والثلاثين ليذهب مباشرة خارج الملعب.

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