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زانيولو يخضع لجراحة عاجلة بعد إصابته أمام يوفنتوس

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف روما الإيطالي عن تفاصيل إصابة نجمه الشاب نيكولو زانيولو والذي خرج من المواجهة أمام يوفنتوس مصابا في الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي.

وأوضح نادي العاصمة الإيطالية في بيانه الرسمي أن زانيولو خضع لفحوصات طبية بعد المباراة مباشرة، أظهرت إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي بالركبة اليمنى إلى جانب أضرار لحقت بغضروف الركبة.

وأشار الجيالوروسي إلى أن زانيولو سيخضع لجراحة عاجلة ومنها سيتم تحديد فترة غيابه عن الملاعب، وكان لاعب الوسط قد أصيب بعد تدخل قوي من المدافع ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس في الدقيقة الثانية والثلاثين ليذهب مباشرة خارج الملعب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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