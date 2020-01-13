صربيا تتوج بـ”النسخة الأولى” من كأس رابطة المحترفين

توجت صربيا بالنسخة الأولى من كأس رابطة المحترفين للتنس والتي تقام في أستراليا بعد الفوز على إسبانيا بمباراتين مقابل مباراة واحدة.

وحقق روبيرتو باوتيستا الفوز في المباراة الأولى ليمنح التقدم لإسبانيا بعد تغلبه على دوسان لايوفيتش بمجموعتين دون رد بستة مقابل اثنين وسبعة لستة.

وعدل المصنف الثاني نوفاك دجوكوفيتش الكفة في المباراة الثانية بعدما تغلب على المصنف الأول رافائيل نادال بستة مقابل اثنين وبصعوبة بالغة في الثانية بسبعة أشواط مقابل ستة .

وفي مواجهة الزوجي الخامسة تمكن الثنائي فيكتور ترويكي ونوفاك دجوكوفيتش من الفوز على فيليسيانو لوبيز وبابلو كارينو بمجموعتين تفاصيلهما ستة لثلاثة وستة مقابل أربعة، ليقودا صربيا لحصد اللقب الأول في البطولة والتتويج في أستراليا.

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