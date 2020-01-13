موناكو يفرض التعادل على سان جيرمان

فرض موناكو التعادل بثلاثة أهداف لمثلها على المتصدر باريس سان جيرمان في قمة الأسبوع العشرين من الدوري والتي استضافها ملعب بارك دي فرانس .

وافتتح البرازيلي نيمار دا سيلفا أهداف المباراة في الدقيقة الثالثة، إلا أن البرتغالي جيلسون مارتنيز عدل النتيجة في الدقيقة السابعة، وبعدها بست دقائق أضاف وسام بن يدر الهدف الثاني لفريق الإمارة الفرنسية.

وعدل بالو توريه النتيجة لسان جيرمان في الدقيقة الرابعة والعشرين بالخطأ في مرماه، لكن النجم نيمار عاد للتسجيل مجددا في الدقيقة الثانية والأربعين من علامة الجزاء، وفي الشوط الثاني تمكن الجزائري إسلام سليماني من تحقيق التعادل في الدقيقة السبعين.

ورفع الفريق الباريسي بهذا الفوز رصيده إلى ست وأربعين نقطة مواصلا الصدارة، فيما رفع موناكو رصيده إلى تسع وعشرين نقطة في المركز الثامن.

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