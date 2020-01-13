برشلونة يؤكد إصابة سواريز حتى نهاية الموسم

أعلن برشلونة غياب مهاجمه الأوروغواياني لويس سواريز عن الملاعب حتى نهاية الموسم بعد خضوعه لعملية جراحية على مستوى الركبة يوم الأحد .

وبحسب بيان النادي الكاتالوني فإن العملية التي أجريت لسواريز كللت بالنجاح على يد الطبيب رامون كوجات، وكان سواريز قد عانى من آلام قبل مباراة إسبانيول في الليغا الأسبوع الماضي وأمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني والتي خسرها برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

وتلقى برشلونة ضربة قوية بعد إصابة لويس سواريز وأكد بأنه سيغيب لفترة لن تقل عن أربعة أشهر ما يعني انتهاء موسمه تقريبا مع البلوغرانا، لكن النادي أكد أنه لا ينوي التعاقد مع لاعب بديل في الفترة القادمة.

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