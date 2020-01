أخبار ليبيا24- خاص وافقت إدارة النادي الأهلي بنغازي على عرضًا رسميًا من قبل نادي شباب قسنطينة الجزائري ؛ يطلب فيه الحصول على خدمات نجم الفريق “عبدالله العرفي” على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر . وأوضحت إدارة نادي الأهلي بنغازي عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” أن موافقة النادي جاءت بناء على رغبة اللاعب وتوقف نشاط […]

