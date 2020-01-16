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الهوني يقود الترجي التونسي للفوز على النجم الساحلي

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قاد محترفنا الدولي حمدو الهوني فريقه الترجي الرياضي التونسي إلى صدارة دوري الرابطة التونسية المحترفة الأولى إثر الفوز على النجم الرياضي الساحلي بهدف لصفر في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة للدوري.

هدف الفوز لأبناء باب سويقة في هذا الكلاسيكو جاء في الدقيقة الثانية والثلاثين من الشوط الأول للمباراة بتسديدة من حمدو فيها من الاحترافية والفنية الشيء الكثير.

وارتقى الترجي بذلك إلى الصدارة بتساويه في النقاط الثمانية والعشرين مع الاتحاد المنستيري ولكن بأفضلية ثلاث مباريات مؤجلة، بينما تنقص الاتحاد مباراة واحدة، فيما جاء النجم الساحلي سادسا بثمانية عشر نقطة منقوصا أيضا من مباراة واحدة .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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