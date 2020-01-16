العرفي ينتقل إلى قسنطينة الجزائري

وصل لاعب فريق الأهلي بنغازي وصانع الألعاب عبدالله العرفي إلى الجزائر من أجل الانضمام بشكل رسمي إلى صفوف فريق شباب قسنطينة الجزائري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

ويحتل الفريق الجزائري المركز الثامن في الدوري المحلي برصيد تسع عشرة نقطة ويرغب من خلال تعاقده مع العرفي في تحسين الترتيب، والاستفادة من خدماته ، خاصة أنه من بين أمهر اللاعبين الليبيين في صناعة الفرص.

وبهذا الانتقال سيخوض العرفي أول تجربة احترافية له خارج ليبيا حيث تحصل في السنوات الماضية على مجموعة من العروض لكن التزامه مع ناديه الأهلي بنغازي في الدوري الممتاز والمشاركات الخارجية دفعه للبقاء.

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