اخبار الرياضة

المهاجم الليبي جبريل مرسال ينتقل إلى الحالة البحريني

تم النشر منذُ يوم واحد
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انضم المهاجم الليبي جبريل مرسال إلى صفوف نادي الحالة البحريني بنظام الإعارة لمدة ستة أشهر قادما من الأهلي بنغازي.
وبهذا الإمضاء أصبح مرسال ثالث لاعب ليبي موجود في منافسات الدوري البحريني إلى جانب ثنائي نادي الرفاع محمد صولة وصالح الطاهر.
ويحتل فريق الحالة البحريني المركز الأخير في منافسات الدوري برصيد نقطتين فقط ويسعى جاهدا لإبرام تعاقدات من شأنها خدمته على لائحة الترتيب العام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك