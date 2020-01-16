المهاجم الليبي جبريل مرسال ينتقل إلى الحالة البحريني

انضم المهاجم الليبي جبريل مرسال إلى صفوف نادي الحالة البحريني بنظام الإعارة لمدة ستة أشهر قادما من الأهلي بنغازي.

وبهذا الإمضاء أصبح مرسال ثالث لاعب ليبي موجود في منافسات الدوري البحريني إلى جانب ثنائي نادي الرفاع محمد صولة وصالح الطاهر.

ويحتل فريق الحالة البحريني المركز الأخير في منافسات الدوري برصيد نقطتين فقط ويسعى جاهدا لإبرام تعاقدات من شأنها خدمته على لائحة الترتيب العام.

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