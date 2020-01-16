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إدارة وجمهور البراق يكرمون اللاعب الدولي ربيع الحوتي

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كرمت إدارة وجمهور نادي البراق لكرة القدم داخل الصالات اللاعب الدولي ربيع الحوتي بعد مشاركته رفقة الفريق بمدينة البريقة في منافسات دوري الاستقلال.

وظهر الحوتي في الصور التذكارية أثناء التكريم بقميص نادي البراق الذي يحمل الرقم ستة، إذ إنه خلال مسيرته الرياضية في كرة الصالات سواء مع المنتخب الوطني أو نادي النصر أو نادي الأهلي طرابلس لم يرتد الحوتي إلا هذا الرقم.

ويهتم نادي البراق كثيرا بلعبة كرة القدم داخل الصالات إذ كانت له مشاركةٌ إيجابية خلال شهر رمضان الماضي رفقة فريق الاتحاد في بطولة الروضان الدولية التي استضافتها دولة الكويت.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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