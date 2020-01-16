إدارة وجمهور البراق يكرمون اللاعب الدولي ربيع الحوتي

كرمت إدارة وجمهور نادي البراق لكرة القدم داخل الصالات اللاعب الدولي ربيع الحوتي بعد مشاركته رفقة الفريق بمدينة البريقة في منافسات دوري الاستقلال.

وظهر الحوتي في الصور التذكارية أثناء التكريم بقميص نادي البراق الذي يحمل الرقم ستة، إذ إنه خلال مسيرته الرياضية في كرة الصالات سواء مع المنتخب الوطني أو نادي النصر أو نادي الأهلي طرابلس لم يرتد الحوتي إلا هذا الرقم.

ويهتم نادي البراق كثيرا بلعبة كرة القدم داخل الصالات إذ كانت له مشاركةٌ إيجابية خلال شهر رمضان الماضي رفقة فريق الاتحاد في بطولة الروضان الدولية التي استضافتها دولة الكويت.

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