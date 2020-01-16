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منتخب الناشئين للملاكمة يعسكر في تونس

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت بعثة المنتخب الوطني للملاكمة لفئة الناشئين إلى جمهورية تونس من أجل خوض معسكر تحضيري للمشاركة في البطولة العربية التي ستستضيف منافساتها دولة الكويت.
لاعبو المنتخب الوطني للملاكمة من المقرر أن ينتقلوا إلى الكويت بعد هذا المعسكر حيث ستقام البطولة في الثاني والعشرين من الشهر الحالي وتنتهي يوم التاسع والعشرين من نفس الشهر .
وبحسب موقع ريميسا الرياضي فإن سالم العازمي الأمين العام للاتحاد الكويتي للملاكمة قال إن الدعوات ستوجه للاتحادات العربية خلال الساعات القليلة القادمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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