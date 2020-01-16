منتخب الناشئين للملاكمة يعسكر في تونس

وصلت بعثة المنتخب الوطني للملاكمة لفئة الناشئين إلى جمهورية تونس من أجل خوض معسكر تحضيري للمشاركة في البطولة العربية التي ستستضيف منافساتها دولة الكويت.

لاعبو المنتخب الوطني للملاكمة من المقرر أن ينتقلوا إلى الكويت بعد هذا المعسكر حيث ستقام البطولة في الثاني والعشرين من الشهر الحالي وتنتهي يوم التاسع والعشرين من نفس الشهر .

وبحسب موقع ريميسا الرياضي فإن سالم العازمي الأمين العام للاتحاد الكويتي للملاكمة قال إن الدعوات ستوجه للاتحادات العربية خلال الساعات القليلة القادمة.

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