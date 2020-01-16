بارما يستضيف روما في ختام دور الـ16 بكأس إيطاليا

في ختام مباريات الدور السادس عشر من منافسات كأس إيطاليا يلتقي فريقا بارما وروما مساء اليوم على ملعب إينيو تارديني.

وسيسعى روما الذي أبرم مؤخرا صفقة اللاعب الإيطالي بوليتانو جاهدا لحجز مقعد له في الدور المقبل من منافسات كأس إيطاليا.

وفي الجهة المقابلة سيسعى بارما لمواصلة رحلته في مباراة سيستضيفها على أرضه إذ انتهت مباراة الذهاب في الدوري الإيطالي بالملعب ذاته لصالح أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

وسيقابل الفائز من هذه المباراة فريق يوفنتوس في ربع نهائي الكأس الذي تأهل إليه على حساب أودينيزي الذي فاز عليه برباعية نظيفة على ملعب أليانز أرينا.

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