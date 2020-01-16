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بارما يستضيف روما في ختام دور الـ16 بكأس إيطاليا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في ختام مباريات الدور السادس عشر من منافسات كأس إيطاليا يلتقي فريقا بارما وروما مساء اليوم على ملعب إينيو تارديني.

وسيسعى روما الذي أبرم مؤخرا صفقة اللاعب الإيطالي بوليتانو جاهدا لحجز مقعد له في الدور المقبل من منافسات كأس إيطاليا.

وفي الجهة المقابلة سيسعى بارما لمواصلة رحلته في مباراة سيستضيفها على أرضه إذ انتهت مباراة الذهاب في الدوري الإيطالي بالملعب ذاته لصالح أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

وسيقابل الفائز من هذه المباراة فريق يوفنتوس في ربع نهائي الكأس الذي تأهل إليه على حساب أودينيزي الذي فاز عليه برباعية نظيفة على ملعب أليانز أرينا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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