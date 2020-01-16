اخبار الرياضة

فيورنتينا يقصي أتلانتا من كأس إيطاليا

تم النشر منذُ يوم واحد
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقصى فيورنتينا ضيفه أتلانتا على ملعب “أرتيميو فرانكي” لحساب الدور الـ16 من منافسات كأس إيطاليا عندما تفوق عليه بهدفين مقابل هدف.
الوافد الجديد لصفوف فيورنتينا “باتريك كوتروني” سجّل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الـ11، وفي الحصة الثانية أثمرت فرص أتلانتا على تسجيل هدف التعادل الذي جاء بواسطة جوسيب اليشيتش.
وقبل انتهاء المباراة بست دقائق سجل “بول ليرولا” هدف التأهل والفوز لصالح فيورنتينا الذي سيقابل إنتر ميلانو في الربع النهائي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك