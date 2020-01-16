فيورنتينا يقصي أتلانتا من كأس إيطاليا

أقصى فيورنتينا ضيفه أتلانتا على ملعب “أرتيميو فرانكي” لحساب الدور الـ16 من منافسات كأس إيطاليا عندما تفوق عليه بهدفين مقابل هدف.

الوافد الجديد لصفوف فيورنتينا “باتريك كوتروني” سجّل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الـ11، وفي الحصة الثانية أثمرت فرص أتلانتا على تسجيل هدف التعادل الذي جاء بواسطة جوسيب اليشيتش.

وقبل انتهاء المباراة بست دقائق سجل “بول ليرولا” هدف التأهل والفوز لصالح فيورنتينا الذي سيقابل إنتر ميلانو في الربع النهائي.

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