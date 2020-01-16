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مان يونايتد يتأهل للدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تأهل مانشستر يونايتد إلى الدور المقبل من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي في مباراة الإعادة التي جمعته بفريق وولفرهامبتون على ملعب أولد ترافولد.
وانتهى الشوط الأول سلبيا حيث انتظر مانشستر يونايتد الشوط الثاني لتسجيل هدف المباراة الوحيد عن طريق لاعب الوسط الإسباني “خوان ماتا” في الدقيقة الـ67.
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب وولفرهامبتون قد انتهت بنتيجة التعادل السلبي دون أهداف، وهذا ما أدى إلى خوض مباراة أخرى على أرض اليونياتد بحسب قوانين المسابقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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