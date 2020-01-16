الميلان واليوفي إلى ربع نهائي الكأس

لم يكن الميلان في اختبار صعب في دور الستة عشر من كأس إيطاليا عندما استضاف على ملعب السانسيرو خصمه سبال الذي لم يعرف طعم الفوز على الروسونيري قط.

المدرب بيولي لم يشأ المخاطرة بالنجم زلاتان ابراهيموفيتش فأجلسه على الدكة طوال المباراة والسويدي لم يعترض، فجلس يترقب ويشاهد زملاءه يهجمون بكل شراسة على مرمى سبال إلى أن جاءت الدقيقة العشرين التي أحرز فيها بيونتيك الهدف الأول للميلان.

بعدها حاول الضيوف الرد بهدف التعادل في أكثر من مناسبة، لكنهم لم يفلحوا بل على العكس قبل نهاية الشوط الأول بقليل أضاف كاستييخو الهدف الثاني بطريقة أشعلت حماس الجمهور في المدرجات.

في الشوط الثاني كاد بيونتيك أن يرفع النتيجة لولا براعة الحارس الذي تصدى للهجمات ما عدا التسديدة اليسارية من هيرناندز التي عانقت بها الكرة شباك سبال معلنة عن الهدف الثالث، لتنتهي المباراة بهذه النتيجة التي رشحت الميلان إلى ربع النهائي لمواجهة تورينو.

في الضفة الأخرى، أكرم أبناء السيدة العجوز ضيفهم أودينيزي برباعية نظيفة افتتحها الأرجنتيني غونزالو هيغواين في الدقيقة السادسة عشرة بعد محاولات عديدة إثر تلقيه كرة كسر بها التسلل من زميله الأرجنتيني الآخر باولو ديبالا نجم المباراة دون منازع بتسجيله للهدف الثاني من علامة الجزاء بكل ثقة، قبل أن يضيف بيسراه الذهبية الهدف الثالث لليوفي بكل روعة في الدقيقة الثامنة والخمسين حاول الحارس إبعادها فلم يفلح.

ولم تمض سوى دقيقتين حتى تحصل الكابيتانو ديبالا على ركلة جزاء تنازل عنها لزميله دوغلاس كوستا فختم بها رباعية يوفنتوس الذي حجز مقعده في ربع نهائي الكأس في انتظار نظيره المترشح من مباراة بارما وروما.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية