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منتخب اليد يتعادل مع الغابون ويتأهب للقاء أنغولا

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعادل المنتخب الوطني لكرة اليد يوم أمس أمام المنتخب الغابوني بنتيجة اثنين وعشرين هدفا لمثلها في مباراته الأولى ضمن مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الرابعة والعشرين والتي تحتضنها تونس.

وكان هذا التعادل بطعم الخسارة للمنتخب الوطني خصوصا أنه قدم أداء رائعا وحسم الشوط الأول لمصلحته بنتيجة ثلاثة عشر مقابل اثني عشر، وحافظ على تفوقه بل ووسع الفارق لأربعة أهداف إلى الدقائق الثلاثة الأخيرة قبل انتهاء المباراة، التي تمكن فيها المنتخب الغابوني من تعديل النتيجة باثنين وعشرين هدفا لكل منهما.

وتحصل لاعب منتخبنا الوطني معز الشطي على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وسيواجه منتخبنا الوطني ظهر اليوم منتخب أنغولا في قاعة رادس.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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