منتخب اليد يتعادل مع الغابون ويتأهب للقاء أنغولا

تعادل المنتخب الوطني لكرة اليد يوم أمس أمام المنتخب الغابوني بنتيجة اثنين وعشرين هدفا لمثلها في مباراته الأولى ضمن مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الرابعة والعشرين والتي تحتضنها تونس.

وكان هذا التعادل بطعم الخسارة للمنتخب الوطني خصوصا أنه قدم أداء رائعا وحسم الشوط الأول لمصلحته بنتيجة ثلاثة عشر مقابل اثني عشر، وحافظ على تفوقه بل ووسع الفارق لأربعة أهداف إلى الدقائق الثلاثة الأخيرة قبل انتهاء المباراة، التي تمكن فيها المنتخب الغابوني من تعديل النتيجة باثنين وعشرين هدفا لكل منهما.

وتحصل لاعب منتخبنا الوطني معز الشطي على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وسيواجه منتخبنا الوطني ظهر اليوم منتخب أنغولا في قاعة رادس.

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