عجلة البوندسليغا تدور مجدداً بعد التوقف الشتوي

تدور عجلة سباق البوندسليغا بعد التوقف الشتوي حيث تهدف أندية بروسيا مونشنغلادباخ وبايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند وشالكة لتقليص الفارق مع لايبزيغ صاحب الريادة والصدارة .

وسيأمل لايبزيغ متصدر الترتيب في مواصلة مشوار موسمه الناجح بعد ضمان تأهله إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه وسيسعى للإطاحة بكل الخصوم من أجل تحقيق حلم التتويج المنتظر .

ويقص صاحب المركز الثاني مونشنغلادباخ مع شالكه شريط استئناف مرحلة الإياب عندما يتواجهان في غلسينكيرشن، فأبناء المدرب ماركوس روزي يدركون جيدا أن الفترة الحالية تعد مهمة للفريق مثلما بدأ مشواره في بداية الموسم بتحقيقه سلسلة من النتائج الإيجابية المتتالية وصولا للفوز على العملاق البافاري قبل عدة تعثرات أخرى .

أما البايرن فسيسعى لانطلاقته المعتادة للحفاظ على اللقب للمرة الثامنة على التوالي، ففارق النقاط بينه وبين الصدارة لا يتعدى أربع نقاط لكن المنافسين سيكونون على علم بمدى قوة الفريق في مرحلة الإياب كما جرت العادة .

من جانب آخر يدخل بروسيا دورتموند النصف الثاني من البوندسليغا بمواجهة أوغسبورغ الذي يعد من الأندية التي قد تحدث مفاجآت للفرق الكبرى في كل موسم، ووجوده في منتصف الترتيب يعد إنجازا لواحد من الأندية المتراجعة في المواسم الأخيرة .

وستكون عودة مواجهات البوندسليغا فرصة لتقليص الفارق من جانب أندية، والتدارك من أندية أخرى قبل وصول المراحل الحاسمة التي قد نرى فيها العملاق البافاري يفرض سيطرته على اللقب من جديد.

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