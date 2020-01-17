تواصل مباريات دوري الأواسط في أوباري

أجرى الاتحاد الفرعي لكرة القدم في المنطقة الجنوبية مباراتين ضمن مباريات الأسبوع الرابع لمسابقة فئة الأواسط في المجموعة الثانية من أندية أوباري للموسم 2019-2020.

وجمعت المباراة الأولى بين نادي الهاني ونادي التضامن على ملعب الرقيبة، وقد انتهت بتفوق نادي الهاني على منافسه نادي التضامن بنتيجة سبعة أهداف مقابل لا شيء.

بينما أقيمت المباراة الثانية على ملعب الغريفة بين نادي الوادي الأخضر ونادي الأمل والتي انتهت بتفوق نادي الوادي الأخضر على منافسه بنتيجة خمسة أهداف مقابل لا شيء.

وكان الاتحاد الفرعي في المنطقة الجنوبية قد حدد يوم السادس والعشرين من هذا الشهر موعدا لإقامة كأس السوبر للأواسط على ملعب القرضابية في سبها بين الهضبة بطل الدوري والمهدية بطل الكأس.

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