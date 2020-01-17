اخبار الرياضة

تواصل مباريات دوري الأواسط في أوباري

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجرى الاتحاد الفرعي لكرة القدم في المنطقة الجنوبية مباراتين ضمن مباريات الأسبوع الرابع لمسابقة فئة الأواسط في المجموعة الثانية من أندية أوباري للموسم 2019-2020.

وجمعت المباراة الأولى بين نادي الهاني ونادي التضامن على ملعب الرقيبة، وقد انتهت بتفوق نادي الهاني على منافسه نادي التضامن بنتيجة سبعة أهداف مقابل لا شيء.
بينما أقيمت المباراة الثانية على ملعب الغريفة بين نادي الوادي الأخضر ونادي الأمل والتي انتهت بتفوق نادي الوادي الأخضر على منافسه بنتيجة خمسة أهداف مقابل لا شيء.

وكان الاتحاد الفرعي في المنطقة الجنوبية قد حدد يوم السادس والعشرين من هذا الشهر موعدا لإقامة كأس السوبر للأواسط على ملعب القرضابية في سبها بين الهضبة بطل الدوري والمهدية بطل الكأس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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