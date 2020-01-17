الزناد يُعلن تأجيل نزاله مع الألماني كرافت

أعلن الملاكم الليبي العالمي مالك الزناد تأجيل موعد نزاله القادم على الحزام العالمي IBO ضد الملاكم الألماني “جيمس كرافت” صاحب الستة عشر انتصارا دون أية خسارة.

وكان من المفترض أن يكون النزال يوم الـخامس والعشرين من شهر يناير الجاري في مدينة هامبورغ الألمانية، أي في أرض الخصم، ولكنه تأجل بسبب وعكة صحية تعرض لها الملاكم الألماني .

وعبّر الزناد في صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي عن امتعاضه من التأجيل، لكنه في نفس الوقت أكد أنه يقبل التحدي وجاهز للنزال في أي وقت وسيكون في الموعد لإسعاد جماهيره كما عودهم في نزالاته الستة عشر السابقة، التي فاز بخمسة عشر منها بالضربة القاضية، وكانت آخرها ضد منافسه السلوفاكي “ميشيل غازديك” في بريطانيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية