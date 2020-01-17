الكاف يغير موعد “كان 2021”

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تغيير موعد بطولة أمم أفريقيا 2021 والتي ستحتضنها الكاميرون، إلى يناير بدلا من صيف العام المقبل.

وأشار الكاف إلى أن البطولة ستقام في الفترة من التاسع من يناير وحتى السادس من فبراير بمشاركة 24 منتخبا، وجاء تغيير الكاف لموعد أمم أفريقيا بعد الاجتماع الذي أقيم بمقره وذلك لأن البطولة تتعارض في موعدها السابق مع مونديال الأندية في شكلها الجديد والتي ستقام في الصين بمشاركة 24 ناديا.

كما أشار الكاف إلى أن التعديل جاء أيضا بسبب حالة الطقس في الكاميرون في فصل الصيف، والظروف الصعبة التي يصعب خلالها اللعب في ذلك الوقت.

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