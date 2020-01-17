شالكه الألماني يضم توديبو قادماً من برشلونة

قدم شالكه الألماني مدافعه الجديد الفرنسي الشاب “كلير توديبو” قادما من برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري مقابل مليون ونصف المليون يورو.

وذكر النادي الألماني في بيان تقديمه للاعب أنه بإمكانه تفعيل بند خيار شراء توديبو في نهاية الموسم الجاري، مع إمكانية عودته مجددا لبرشلونة مقابل خمسة وعشرين مليون يورو مع حوافز تصل إلى خمسة ملايين يورو.

ومنذ وصول توديبو إلى برشلونة شارك المدافع الفرنسي في خمس مباريات فقط وبدأ أول مباراة مع الفريق أمام هويسكا في آخر الموسم الماضي، وكان توديبو قد انضم إلى برشلونة قادما من تولوز في يناير من العام الماضي.

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