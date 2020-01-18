طائرة أساريا الزاوية يبدأ تدريباته استعدادًا للبطولة العربية

يبدأ فريق نادي أساريا الزاوية الرياضي لكرة الطائرة، تدريباته الأحد المقبل، وذلك في إطار استعداداته للمشاركة بالبطولة العربية، تحت إشراف الطاقم الفني يوسف عنان وعصام الرابطي.

ووافق الاتحاد الليبي للكرة الطائرة، على طلب إذن المشاركة من أندية الدرجة الأولى وهما ناديي الهلال وأساريا، بالمشاركة في البطولة العربية 38 رجال، والتي ستقام في مصر 26 فبراير المقبل.

وراسل الأمين العام بالاتحاد الليبي طارق مصطفى صولة، الهلال وأساريا، عن طريق الاتحاد الفرعي بنغازي والمنطقة الغربية، بخصوص المشاركة في البطولة العربية للأندية 38، نظرًا لعدم تأكيد صاحبي المركز الخامس والسادس بالدوري الليبي على المشاركة بالبطولة.

يشار إلى أن الاتحاد الليبي للكرة الطائرة، منح أيضًا ناديي، الأهلي بنغازي والتصدي، فرصة المشاركة بالنسخة المقبلة من البطولة العربية للكرة الطائرة.

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