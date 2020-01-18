تدريبات بدنية وتكتيكية في مران النصر استعدادًا لدجوليبا

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء الجمعة، تدريبه المسائي، على ملعب حرس الحدود، استعدادًا لمباراته المرتقبة أمام فريق دجوليبا المالي، الأحد المقبل، ضمن بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وتركز التدريب، على الجانب البدني للاعبين لرفع مستوى اللياقة البدنية، والتكتيكات الفنية الجماعية، تحت إشراف المدير الفني محمد الككلي.

وشهدت التدريبات أمس، عودة اللاعبان عبد السلام ديقا، وأسامة السيسي، بعد تعافيهما من الإصابة، كما شهدت تواجد جميع أفراد الطاقمين الفني والإداري ورئيس البعثة حاتم قطيش.

وحرص جميع اللاعبين، على أداء تدريبات اليوم بتفانِ وإخلاص، وسط إصرار على اقتلاع ورقة الترشح لدور الثمانية، خلال المواجهة المرتقبة.

وحقق النصر فوزًا غاليًا ومثيرًا على حساب ضيفه فريق بيدفيست الجنوب أفريقي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأحد، على ملعب بتروسبورت بالعاصمة المصرية القاهرة، ضمن الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

بهذا الفوز يرفع النصر رصيده للنقطة الخامسة ويصعد بها للمركز الثاني مؤقتا في المجموعة خلف حوريا كوناكري الغيني وفي انتظار مباراة دجوليبا المالي وحوريا.

وأعلن نادي النصر، منح لاعبي الفريق، مكافأة مالية قدرها 800 دولار أمريكي لكل لاعب، بعد الأداء الرائع الذي ظهر عليه الفريق خلال مواجهة نظيره بيدفيست.

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