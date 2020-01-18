رسميًا | مؤيد القريتلي في نصر حسين داي الجزائري لموسم ونصف

أعلن محمد بلاعو، وكيل مؤيد القريتلي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن انتقاله رسميًا إلى نادي نصر حسين داي الجزائري لمدة موسم ونصف.

ونشر “بلاعو”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورًا لـ”القريتلي” خلال توقيع العقود، وعلق عليها قائلاً: “على بركة الله.. مؤيد القريتلي لاعب الاتحاد، وشكرًا لنادي الاتحاد، في حسين داي الجزائري لمدة موسم ونصف.. لك كامل التوفيق يا نجم”.

وكانت تقارير، قد تحدثت خلال الأيام الماضية، عن اقتراب مؤيد القريتلي، من خوض تجربة الاحتراف خارج الملاعب الليبية، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأبدت إدارة العميد، موافقتها على رحيل اللاعب، في ظل توقف النشاط خلال الفترة الحالية، وتزايد الغموض حول مصير الدوري الليبي الممتاز.

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